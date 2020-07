Atlético de Madrid vuelve a la carga por James, pero no pagaría ni un peso

Es un hecho: James Rodríguez no jugará más con el Real Madrid luego de que se conociera que el colombiano habló con Zinedine Zidane y le pidió que no lo convocara más. Conciente de que el francés no lo tiene en cuenta, lo exhortó de tener que llamarlo para los cuatros juegos finales de LaLiga 19/20. Así, quedó claro que el colombiano se irá del club Merengue para la próxima temporada.

Ante ese panorama, en España aseguraron que James Rodríguez también se puso en contacto con su agente y le pidió que empiece a mover sus hilos para encontrarle equipo en Europa. Los primeros equipos en aparecer en lista para llevarse al cafetero son dos clubes de la Premier League: el Manchester United y el Arsenal.

Sin embargo, hay un equipo español que intentará dar el batacazo en el mercado de transferencias. Según James, el Real Madrid no lo quiere vender a ningún otro equipo español. De todas formas, el Atlético de Madrid ya habría contactado Florentino Pérez para tratar de concretar, por segunda vez, el negocio por Rodríguez.

En todo caso, la novedad ahora en la negociación sería que el equipo Colchonero pediría al astro cafetero, pero a préstamo. La información se entregó en el programa 'El Chiringuito' y la versión fue confirmada por la Cadena SER.

��¡EXCLUSINDA! #INDA: "El ATLETI se ha puesto en CONTACTO con el MADRID para fichar a JAMES gratis". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/DzSoFK6jMx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2020

