Se volvió viral: Barcelona subió un fotón de Messi y Cristiano en la previa del duelo por Champions

El próximo martes, a partir de las 5 de la tarde, Barcelona y Juventus se medirán en su último encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Ya habiendo obtenido el pasaje a la siguiente instancia del certamen internacional, ambas instituciones lucharán por quedarse con el primer puesto del Grupo G.

Aunque lo cierto es que ya quedó confirmado desde hace varias jornadas que los dos equipos disputarán los octavos de final del torneo, un cruce pendiente será el encargado de capturar la atención de todos los espectadores del mundo fútbol: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

Leo #Messi y Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/kuyb1DMbds — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2020

Teniendo en cuenta que CR7 no pudo disputar el partido de ida contra el cuadro Culé por haber dado positivo por coronavirus, en esta oportunidad todo indica que el destino finalmente reunirá una vez más a los dos mejores jugadores del mundo al día de la fecha.

A modo de celebración por un choque galáctico que no se daba desde la época en donde el portugués aún vestía los colores del Real Madrid, Barcelona publicó una postal más que impactante para celebrar el reencuentro de La Pulga con Cristiano y escribió: "Historia". Como era de esperarse, la foto publicada no tardó en recibir una catarata de 'Me gusta' y Retweets por parte de los usuarios de Twitter.

