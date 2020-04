Belletti y la práctica en la que conoció a un tal Messi: "Me pasó por arriba"

Entre 2004 y 2007, Belletti defendió la camiseta de uno de los equipos más importantes de todo el planeta: Barcelona. En la formación catalana, el lateral derecho brasileño se consagró campeón de varios títulos, pero uno de ellos quedó inmortalizado: en la temporada 2005/2006 de la UEFA Champions League, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Cruzeiro marcó el gol definitivo para que el por entonces equipos comandado tácticamente por Frank Rijkaard derrota a Arsenal por 2-1.

En Barcelona, Belletti, que también defendió las camisetas de Sao Paulo, Atlético Mineiro, Villarreal, Chelsea, Fluminense y Ceará, coincidió con futbolistas de un enorme talento como Ronaldinho. Pero también tuvo la fortuna de conocer a un tal Lionel Messi, que lo sorprendió de forma contundente en una práctica de Barcelona. Tal es así que, en las últimas horas, el exfutbolista de 43 años de edad reveló los detalles de aquel entrenamiento que significó un antes y un después.

Lionel Messi junto a Juliano Belletti.

"Cuando Messi salió del equipo B de Barcelona, Frank Rijkaard lo puso junto a nosotros en un once contra once en campo reducido. Él estaba entre los suplentes y yo era titular. Iniesta me lo señaló y me preguntó si lo conocía. Le dije que no y me advirtió: 'Cuidado, eh'", comenzó exteriorizando Juliano Belletti, quien logró también proclamarse campeón de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con la Selección de Brasil, recordada por contar con jugadores como Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, entre otros.

"En la primera pelota que recibió Messi, ya pensé: '¡Maldición, es un atrevido este chico!' ¡Tenía 16 años! Luego, cuando me preparé para marcarlo y robarle la pelota, él ya había pasado y anotado el gol. Me pasó por arriba", continuó exteriorizando. Y, posteriormente, proporcionó más detalles: "En los momentos más complicados, el que siempre asumió la responsabilidad fue Messi. Por eso se convirtió en lo que es hoy".

Por último, y, también en declaraciones brindadas a ESPN, Belletti se refirió a los factores que ayudaron al crecimiento de Messi: "Un vestuario como el de Barcelona intimida a cualquiera, pero los brasileños lo vieron y lo llevaron. Siempre jugaron con él, le hablaron y lo cargaron, pero en el buen sentido. Y Messi lo reconoce, se puede ver porque siempre lo dice en las entrevistas. Esta aceptación de los brasileños ayudó mucho".

