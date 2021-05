"Borren ya": el tuit del Barcelona después del empate que no le gustó a los hinchas

El empate sin goles entre Barcelona y Atlético Madrid solo significó una buena noticia para el Real Madrid. Los locales se perdieron la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que los de Simeone dejaron de depender de sí mismos por primera vez en mucho tiempo.

Para el conjunto catalán, el panorama es el menos pensado del que imaginaban hace algunos días, cuando debían medirse ante Granada con la posibilidad de recuperar el lidertato de LaLiga. Esa derrota, sumada a la paridad de hoy, deja complicados a los de Ronald Koeman, que aún así siguen con vida.

Como si no alcanzara con todo esto para que los fanáticos mastiquen bronca; minutos después del encuentro, la cuenta de Twitter del club tiró un tuit que no le gustó ni al menos apasionado de la afición.

"Felicidades Espanyol por el ascenso conseguido hoy. Nos vemos la próxima temporada en LaLiga", escribió la entidad culé, saludando a su vecino y rival de toda la vida.

¿Por qué la felicitación?, porque el derbi del Barcelona empató sin goles ante Zaragoza y logró el ascenso matemático a LaLiga, dejando así la segunda división. Teniendo en cuenta la eterna rivalidad que tienen, a los hinchas no le gustó nada la felicitación. Si bien no debería ser tan grave, no fue el momento ideal para dejar ese mensaje, considerando la rabia que aún debe tener el pueblo culé.

+ El enojo de la afición del Barcelona

