Mucho se dudó del fichaje de Martin Braithwaite. Principalmente, por sus credenciales y por el momento en que llega al Barcelona.

El delantero de 28 años tuvo una gran temporada en el Leganés, que marcha anteúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de España. Llegó como un manotazo de ahogado por parte de la directiva culé, que debió encontrar a alguien a contra reloj por la lesión de gravedad de Ousmane Dembélé.

Este sábado, Braithwaite debutó con la camiseta de Barcelona y lo hizo nada menos que en el Camp Nou y en el 5-0 ante Eibar.

Jugó apenas dieciocho minutos, pero dio dos asistencias y dejó una buena sensación entre los aficionados culés. Para terminar de cerrar un día muy bueno llenó de elogios al mejor: a Lionel Messi.

"Sí, lo acepto, hace una semana no me esperaba estar jugando en el Barcelona. Messi me felicitó. La ropa de hoy no la voy a lavar después del abrazo que me dio", manifestó en zona mixta.

El danés está viviendo un sueño.

