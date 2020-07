Carlos Antonio Vélez cree que el Manchester United no necesita a James

El mercado de pases está a la vuelta de la esquina y uno de los jugadores que muy seguro cambiará de equipo será James Rodríguez, quien no tuvo una buena temporada con el Real Madrid. El colombiano mantuvo inconvenientes en el tramo final del campeonato y fue dejado de tener en cuenta por parte de Zinedine Zidane.

Teniendo presente esta situación, su representante se encuentra organizando todo el panorama para así conducirle a un nuevo equipo. El futuro probablemente estaría en las filas del Manchester United, quien con la clasificación a la Champions League del siguiente año, buscaría involucrar el talento del ex-Envigado en sus filas.

Con respecto a esta situación, Carlos Antonio Vélez habló de la posibilidad latente y aseguró que no cree que su llegada pueda concretarse. "Yo no creo que Manchester United necesita a James de verás, porque contrató hace poco por más de 60 millones de euros a Bruno Fernandes".

"La verdad la hoja de vida es impresionante. Yo lo ví en el último partido este que jugaron con el Chelsea. Muy bien, extraordinario. Es un jugador de ida y vuelta, técnicamente muy bien dotado", fue su opinión sobre este futbolista.

"Yo la verdad no creo, ver para creer como Santo Tomás. Yo creo que no necesita Manchester United un jugador como James. Si me tocara darle un consejo, le diría no se vaya para Inglaterra", aseguró en el último pograma de Palabras Mayores de Antena 2.

