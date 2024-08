La llegada de James Rodríguez revienta la prensa española por estas horas. Tras casi 5 años el colombiano regresa a LaLiga gracias a un Rayo Vallecano donde presumen ahora mismo de un fichaje para la historia del club de Madrid. El presidente de la entidad, Martin Presa, pone al ya ex Sao Paulo colombiano a la altura de Diego Armando Maradona y por encima de Lionel Messi. Hoy juegan ante Barcelona.

“Desde Maradona con el Nápoles no se había conseguido nada igual”, hablaba horas atrás y en El Partidazo de COPE un Martin Presa que tras los anuncios oficiales alrededor del fichaje de James ha sido la voz más consultada sobre el tema. Rayo consigue un refuerzo sin precedentes en cuanto a nombre y presente, que tendrá el sueldo más alto de su historia y donde ex jugadores del club como Falcao fueron claves: “Llamé a James directamente. Tenemos un amigo común que es Radamel y hace un mes fue la primera llamada… Contratamos a un intermediario y empezamos a trabajar en ello”.

Pero incluso Presa fue más allá. El mandamás del Rayo habló de James como el mejor jugador de América por estas fechas. El récord de asistencias del colombiano en la última Copa ganada por la Selección Argentina levantó muchos elogios a la figura de un Rodríguez que tras diversos pasos alrededor del planeta, vuelve al torneo donde mejor rindió desde que pisase Europa. Se le pone por encima de Messi en la pasada edición del torneo de selecciones más antiguo del planeta.

“Al final hemos conseguido algo histórico para el Rayo. Quiero dar las gracias a James por confiar en un proyecto tan humilde pero tan bonito…Hemos traído al mejor jugador del último gran torneo de naciones, la Copa América, por un equipo humilde, pero ambicioso como es el Rayo”, más reflexiones de un Martin Presa que en COPE habló igualmente de a inversión que ha supuesto contar con James. Los rumores hablan de un contrato cercano a los 3-4 millones de euros por temporada. Falcao era el récord hasta aquí con dos netos por cada doce meses de servicio.

En Rayo sienten que James puede ser su Maradona: IMAGO

Rayo juega hoy ante Barcelona, pero no lo hará con James. El propio presidente del club madrileño confirmó que el colombiano todavía necesita tiempo para adaptarse físicamente a una temporada que ya ha comenzado y que incluso supondría un riesgo contar con su presencia esta noche. Vallecas, listo para una era y en el año donde el equipo festeja los primeros cien años de su historia.

Rayo Vallecano, dolor de cabeza para los grandes

Barcelona no gana en dicho campo desde tiempos de Messi y Real Madrid no lo hace desde hace tres años. Rayo Vallecano se ha convertido en un dolor de cabeza para los gigantes de LaLiga. 1-0, 2-1 y 1-1, los últimos registros del equipo de Madrid ante el conjunto culé por encuentros de la primera división española. James no dirá presente sobre el césped esta noche.

Dani Olmo, inscrito en Barcelona

Es la gran noticia para el primer rival de a segunda etapa de James en España. Tras un verano de locos alrededor del mercado de fichajes, finalmente Dani Olmo cuenta con los avales de LaLiga para jugar esta noche ante Rayo Vallecano. Se espera que sea convocado para un choque donde los de Hansi Flick buscan el 9 de 9 en cuanto a puntos se refiere.