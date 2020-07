"James cree que es victima de un ser que lo detesta": Vélez liquida al '10'

El pasado fin de semana, con gran sorpresa, se anunció que James Rodríguez no había sido incluido en la lista de 23 jugadores convocados para el partido entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, que finalizó con victoria para los merengues 0-1.

Tras el encuentro, el técnico Zinédine Zidane confirmó que la ausencia de James se debía a 'un tema suyo' y que por eso había quedado afuera. Y más adelante se confirmó que fue pedido expreso del jugador de la Selección Colombia no ser convocado más ya que no se sentía bien yendo a los partidos y estar los 90 minutos en el banco.

Con este panorama, Carlos Antonio Vélez, en el programa 'Lo mejor de la fecha', de Win Sports, habló del tema y volvió a liquidar al jugador. "James está metido en una 'campana neumática' hace rato, está metido en un mundo lleno de lisonjería y zalamería. Y no le han ayudado, le han hecho creer que es una víctima, que el fútbol gira entorno a él y es un desperdicio, porque es un jugador técnicamente muy bien dotado", empezó Vélez.

Luego dijo: "Lo aconsejan mal, él se cree todo lo que le dicen, él cree que es una víctima de un 'ser despreciable' que no lo quiere poner porque 'lo detesta' y un montón de cosas parecidas. Y la realidad es otra. Ya realidad es que uno se tiene que entrenar bien, que uno tiene que ser un profesional desde la mañana, hasta que se levanta otra vez".

"El asunto de James se ha tratado con demasiada salamería. Lo aconsejan mal, y él se cree todo lo que le dicen y se cree una víctima" @velezfutbol #LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/j4FFwUh0Zz — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) July 7, 2020

Así mismo, afirmó: "Si es fuerza mayor, hasta se lo admito, pero eso de que 'no me tienen en cuenta. Estoy harto. Estoy aburrido'. O cuando voy al estadio y veo que no me van a poner y me da 'angustia existencial'. No, perdóneme, ¿no le da angustia existencial cuando le consignan cada mes lo que gana, que es muchísimo dinero?".

Finalmente concluyó: "Las instituciones hay que respetarlas. Ya lo demás, lo futbolístico, lo discutimos. Ya sabemos que con la pelota es un jugador excepcional, pero sin la pelota tiene un problema y lo va a tener que resolver. Él verá cuándo lo quiere resolver y si lo quiere resolver".

