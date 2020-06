Chichizola recordó el penal que le atajó a Saja y reveló cómo lo afectó el mítico relato de Costa Febre

Luchando hasta última instancia por hacerse con el Torneo Final 2014, River arribó a la antepenúltima teniendo que enfrentarse ante nada más ni nada menos que Racing, uno de los equipos con peor rendimiento del torneo en cuestión. Aunque en la previa todo indicaba que no tendría muchos problemas a la hora de enfrentarse a La Academia, lo cierto es que La Banda terminó viviendo un partido para el infarto.

Corriendo los últimos suspiros de partido, Ariel Rojas, de una forma más que infantil, desvió con su brazo el esférico en el área del dueño de casa. Diego Abal, divisando la acción del mediocampista, no dudó un instante y sancionó penal en favor del equipo comandado técnicamente por Reinaldo Merlo.

Chichizola celebra junto a sus compañeros luego de atajarle el penal a Sebastián Saja (Foto: Getty)

Haciéndose gigante bajo los tres postes del club que lo había forjado como profesional desde una temprana edad, Leandro Chichizola, generando una auténtica explosión efusiva en el Estadio Monumental, desvió el remate de Sebastián Saja y terminó asegurando la victoria del equipo de Ramón Díaz. Muchos seguidores del Millonario, rememorando aquel cruce, aseguran que el equipo de Núñez comenzó a gritar "campeón" de forma definitiva esa noche.

En diálogo con GOAL, el arquero del Getafe recordó su salvada ante La Academia e indicó: "Aquello fue como un gol, digamos. Fue en un momento complicado del partido y del campeonato, necesitábamos ganar. En su momento uno no no se da cuenta lo generó esa atajada, con el paso de los años uno sabe que fue muy importante, porque fue el último campeonato local del club".

Saltando al relato del periodista partidario Atlio Costa Febre en aquella acción, Chichizola, tomándose con humor la repercusión que el mismo tuvo, manifestó: "Me tienen loco con eso, ja. ‘Las bolas van a empatar’. Cada persona que me escribe o me ve en la calle en Argentina me hace recordar ese momento. Mucha gente que no estuvo en la cancha, porque explotaba ese día contra Racing, lo estaba escuchando con Lito y les quedó grabado".

Lee También