Como en América: Edson Álvarez apunta a una temporada en Ajax con buen rendimiento individual

Edson Álvarez salió de América con un letrero de estrella y todavía no pudo demostarlo en Europa. Desde que llegó al Ajax, disputó un total de 25 encuentros y marcó dos goles en UEFA Champions League, sin embargo todavía no logró entrar en la consideración de Erik ten Hag para ser un indiscutible del equipo.

Por el avance del coronavirus en el mundo, la Eredivisie tomó la decisión de dar por finalizada la temporada y es por eso que, a pesar de estar como líder de la tabla general de posiciones junto al AZ Alkmaar, el centrocampista mexicano se perdió la posibilidad de coronarse en su primer año fuera del país.

Ahora el Machín deberá a puntar al siguiente semestre y para eso hizo un balance sobre lo sucedido: "Pasó muy rápido. Fue un año con cosas buenas y no tan buenas en lo deportivo y fuera de la cancha. Tuve partidos buenos, hice dos goles importantes, pero el tema de mi familia me afectó. Me siento feliz y con energía".

"Quiero quedarme con esos momentos buenos... El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo", agregó el canterano de las Águilas en una entrevista que brindó para el sitio oficial del conjunto europeo.

Si no hay un rebrote centalizado en Holanda, la temporada tendrá inicio el 1 de septiembre a puertas cerradas. Allí Álvarez tendrá una nueva chance para demostrar por qué era uno de los mejores elementos en el Nido y por qué Gerardo Martino lo convoca incansablemente para la Selección de México.

