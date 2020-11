Dani Alves disparó contra la dirigencia del Barcelona: "No tuvieron pelotas"

Poniéndole a su ciclo de casi una década en las filas del Barcelona, Dani Alves decidió continuar con su carrera profesional en a Juventus a partir de mediados del 2016. Habiendo concretado el fichaje por La Vecchia Signora, el defensor de Brasil nunca ocultó su deseo de retornar al conjunto de la Liga Española.

En las últimas horas, en diálogo con RAC1, el actual futbolista del San Pablo se refirió a su polémica partida del elenco Culé y no dudó en exteriorizar todo el fastidio reprimido que tiene por la directiva. "Yo fui a la Juventus a demostrar que tenía nivel Barcelona", abrió.

Dani Alves volvió al Camp Nou, volvió a casa. #Respect pic.twitter.com/SynXCqdcVf — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 18, 2017

Explicando que se necesitaban el uno al otro, Dani continuó: "Sabía que me necesitaban y yo sabía que quería estar ahí, porque es mi casa, es lo que amo. Ellos me necesitaban y yo a ellos porque yo amaba el Barcelona".

#NoLoSabias Hace algunos años, Dani Alves realizó una cirugía estética en sus orejas �� y cambió totalmente su look. Fue en 2009, pocos meses después de haber comprado por el Barcelona a cambio de 35.5 millones de euros ��



¿Le quedó bien? ¿Notás el cambio? �� pic.twitter.com/2nJ2iqbxtN — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 3, 2020

Arremetiendo contra los dirigentes por no haberse tragado el orgullo y aceptado su error, Alves cerró: "No iba a seguir en la Juventus. Volvía gratis. No tuvieron pelotas para decir que se equivocaron conmigo. Yo tuve las pelotas de decir que era mi casa y quería regresar".

