A Koeman le preguntaron por el video de Messi caminando y lo defendió a muerte

Culminado el encuentro del Barcelona ante Dinamo Kiev por Champions League, las críticas contra Lionel Messi no tardaron en aparecer a raíz de un video viral que comenzó a expandirse a lo largo y ancho de las redes sociales.

Exteriorizando los movimientos de La Pulga en los últimos minutos de partido por La Orejona, muchos usuarios exteriorizaron su descontento por la falta de compromiso del argentino a la hora de marcar. En el video en cuestión, algunas cuentas hicieron hincapié en el hecho que un rival pasó al lado de Messi y el argentino ni siquiera se atrevió a intentar molestarlo.

��⚽️ La imagen de la que hablaba Pulido en @ElLarguero de Messi durante el partido ante el Dinamo de Kievpic.twitter.com/eaW1jyzTo5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2020

Las horas pasaron, y este viernes Ronald Koeman se hizo eco de la cuestión al ser consultado por el video en la última conferencia de prensa llevada a cabo. Aunque también recibió distintas preguntas vinculadas al partido vs. Betis por la Liga Española, el neerlandés no pudo escaparle a uno de los temas de la semana.

Recibiendo una consulta sobre si estaba "contento con la actitud" de Messi a la hora de defender los colores del Barcelona, el director técnico abrió: "No creo que haga falta repetir. A cualquier jugador puedes sacar una imagen cuando está andando".

Dejando las cosas en claro y manifestando que él no entrará en la polémica, Ronald cerró: "Ni lo he visto, ni me interesa. Tengo mis pensamientos sobre su actitud, y es muy buena. Si quieren montar una polémica o problemas es de su parte, pero no estoy de acuerdo en esto".

