Desde Inglaterra insisten por el Chucky Lozano: Gattuso no lo deja irse

Hirving Lozano es uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad. Es cierto que el extremo no ha tenido su mejor temporada futbolística, pero su talento y su capacidad no se ponen en duda; es por esto que Gennaro Gattuso, estrega del Nápoli, no quiere vender al Chucky y desea darle más protagonismo.

Desde la llegada del excampeón del mundo con Italia al banquillo de Los Azules, Lozano no ha tenido muchos minutos en cancha. Debido a esto, mucho se ha hablado de la salida del jugador hacia otro equipo.

Por cierto, son muchas las instituciones que desean hacerse de los servicios del atacante del Tri. Hace algunos días, el club dio a conocer que no venderá al elemento, sin embargo, hay un equipo que no se da por vencido y volvió a la carga por Hirving.

Everton vuelve a la carga por Hirving Lozano. Getty Images.

Según un reporte de el rotativo italiano Il Mattino: desde Inglaterra, el Everton desea incorporar al delantero a sus filas (recordemos que es el segundo jugador mexicano más caro del mundo 42.000.000 de euros). De todas maneras, Gattuso insiste en que no quiere dejarlo ir.

Recordemos que el cuadro inglés está comandado tácticamente por Carlo Ancelotti, quien ha dirigido al ex-PSV en el Nápoli y lo ha puesto de titular en todos sus partidos, siendo uno de los futbolistas intocables en su esquema táctico.

