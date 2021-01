Desde España confirmaron el interés por Montiel: "Hemos hablado de ese nombre"

Teniendo en cuenta que es una de las principales figuras del fútbol argentino, Gonzalo Montiel no tardó en generar el interés de varios equipos del Viejo Continente en sus servicios. Como era de esperarse, en River se generó un gran temor por la partida del joven y prometedor defensor.

Así como en su momento se indicó que el futbolista tenía muchas chances de llegar al fútbol francés, en las últimas horas comenzó a surgir el rumor vinculado al interés del Villarreal. Aparentemente, con la oferta del Submarino Amarillo ya en mano, el Millonario optó por descartar la misma al no quedar satisfecho.

LIVE: Sigue en directo la rueda de prensa de Unai Emery https://t.co/ynrmYQ1SYg — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 29, 2021

Este viernes, en la habitual rueda de prensa que lleva a cabo, Unai Emery, entrenador del conjunto de la Liga Española, confirmó que la institución está siguiendo de cerca los pasos del argentino. "Es un buen jugador, ya en la Selección Argentina y que está en River, un gran equipo argentino. Las puertas a Europa se la abren ellos mismos, tanto su agente como el jugador", marcó.

Asegurando que hasta ahora no existen muchas novedades relacionadas al posible fichaje en cuestión, el entrenador completó: "Es un jugador que ha sido ofrecido tanto al Villarreal como a otros clubes. Hemos hablado de ese nombre, pero no han habido más adelantos sobre las posibilidades de que venga o no".

El mapa de calor de Gonzalo Montiel ante Palmeiras no sólo demuestra el partido que hizo River, sino que también deja en claro que estamos hablando del mejor lateral de América.



Si no hay ningún sobresalto, Argentina ya tiene el lateral derecho para el Mundial 2022. pic.twitter.com/Ag6UuvqLtn — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 13, 2021

Lee También