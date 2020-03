Directivo de Leganés con Coronavirus: Javier Aguirre en cuarentena por prevención

El Coronavirus dio el presente en el mundo del futbol. La mayoría de las organizaciones se vieron obligadas a postergar las competiciones y, de a poco, algunas figuras en el mundo del deporte se infectaron.

Tal es el caso de Martín Ortega, Director General del Leganés dirigido tácticamente por Javier Aguirre. El directivo dio positivo en el test de COVID-19 y el Club ya tomó medidas.

COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés suspende temporalmente los entrenamientos por el positivo en coronavirus del director general del club #QuédateEnCasa



➡️https://t.co/ZWUhJWAMCH pic.twitter.com/NaRSA2BWhr — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 13, 2020

"Por ese motivo las personas que han mantenido un contacto directo con dicha persona han extremado sus medidas de control y se han puesto en cuarentena", comunicó la institución madrileña.

Más adelante detalló: "La primera plantilla y el cuerpo técnico no han mantenido un contacto directo con Martín, pero aún así se han suspendido las actividades comunes y el primer equipo no volverá a entrenar hasta que no tengan confirmación de que ningún jugador ni miembro del staff está contagiado".

Por otra parte, también decidieron dar la orden de que ningún jugador o empleado salga de la comunidad de Madrid. Esto en pos de prevenir cualquier tipo de riesgo innecesario y que nadie más se contagie.

