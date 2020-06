Directivo de un equipo de Alemania confesó que le gustaría fichar a César Montes

Es una realidad que a César Montes le queda poco tiempo como jugador de la Liga MX. Con tan sólo 23 años, el defensor central ya ha demostrado tener un potencial incalculable, por lo que sólo es cuestión de tiempo para que le llegue una oferta formal desde Europa.

En Monterrey soy conscientes de ésto, claro está. Y en el Viejo Continente también. Jonas Boldt, directivo del Hamburgo Sport-Verein (equipo de segunda división de Alemania), confesó que sigue muy de cerca el mercado mexicano y en específico al Cachorro.

Montes marcando a Salah (Getty Images)

"La verdad es que el fútbol mexicano no es un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división. Pero hay varios jugadores muy interesantes, por ejemplo desde antes de que fuera al PSV me gustaba mucho Hirving Lozano; ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física. Nosotros seguimos muy de cerca ese mercado", apuntó el directivo.

Cabe destacar que el propio Boldt, cuando trabajaba en el Bayer Leverkusen, fue el encargado de llevar a la Bundesliga a dos mexicanos: Andrés Guardado y Javier Hernández. Aunque por el momento la economía de su equipo actual no se lo permite, no descarta fichar al zaguero de Rayados en un futuro.

"Tal vez no será sencillo en el primer año porque no sólo se trata de un proyecto para volver a la primera división también tenemos que ir reforzando la economía, pero nunca se sabe, en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido hacia un lado o hacia otro, te menciono estos dos nombres de Lozano y Montes que son conocidos y aunque creo que será complicado poder trabajar con ellos en un futuro no se puede descartar nada, todo puede cambiar muy rápido y con un poco de suerte los tenemos por acá", sentenció Jonas.

