El conmovedor mensaje de Duván Zapata, tras la eliminación en la Champions

Lo dieron todo. No se puede negar que Duván Zapata y todos los integrantes del Atalanta dejaron alma y vida en la cancha y estuvieron a tan solo unos minutos de clasificar a las semifinales de la Champions League, pero el PSG en dos minutos lo cambió todo.

El delantero colombiano, incluso, dio la asistencia a su compañero para el que fue el gol de la victoria durante la mayoría del encuentro y luchó a muerte cada balón contra la defensa del PSG, que con impotencia sufría cada choque contra el muro.

Pero ya la Champions quedó atrás y ahora hay que pensar en el futuro y de Duván no se sabe qué pasará ya que está en la lista de jugadores que analiza Andrea Pirlo para llevarlo a la Juventus, pero habrá que ver si Atalanta lo deja irse.

Lo cierto es que el día después de la decepción siempre es el más duro y así lo dejo ver Zapata en su cuenta de Instagram, con un conmovedor posteo que puso, luego de ser eliminado del torneo continental.

"He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mi para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito", fueron las palabras de Duván, citando a Michael Jordan.

