Sufrimiento total: vea la cara de Thiago Silva cada que tuvo que marcar a Zapata

Uno de los mejores delanteros de la actualidad contra uno de los mejores defensas del mundo durante varios años. Ese era el duelo que muchos ansiaban ver cuando Duván Zapata se cruzara con Thiago Silva y ninguno defraudó a la audiencia del juego. Chocaron como muchos esperaban y el Toro terminó "ganando" el mano a mano.

Si bien el PSG terminó eliminando al Atalanta, seguro que Thiago Silva se cruzará en sus sueños con Duván Zapata. Al comenzar el juego, se vio claramente como la tarea de marcar al cafetero había caído en los hombros de Presnel Kimpembe. El joven defensor tenía que pararlo, pero en el primer choque el caleño se lo llevó por delante.

En ese momento, el capitán del equipo se adueñó de la misión de detener a Zapata y el resultado no cambió. Aunque el brasileño no se rindió y nunca falló en el encuentro con el colombiano, Silva se estrelló con un auténtico muro. Fue ahí cuando salió mal librado en una y su rostro nos explicó todo. La imagen no tardó en viralizarse. "Qué miedo mete Zapata en cancha", escribió un usuario en Twitter.

La carita de sufrimiento de Thiago Silva tras un mano a mano con Duván Zapata. Qué miedo mete el Toro. #golesendirecto pic.twitter.com/kAJf5Hdq4r — Goles en Directo (@golesendir_) August 12, 2020

La cara de Thiago Silva en el juego de Champions es el mejor retrato para describir lo que vivió cada defensor que tuvo que marcar a Duván. Esa estampa no es nada novedosa. De Ligt, defensor de la Juventus, o Mouctar Diakhaby, defensor del Valencia, sufrieron en carne propia la fuerza de delantero vallecaucano. Todos terminaron pasando una auténtica pesadilla.

