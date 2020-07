El TAS falló a favor del Manchester City y jugarán la próxima Champions

La noticia del momento en Europa: el TAS revocó la sanción de la UEFA contra el City por incumplimiento del Fair Play financiero y los de Guardiola podrán jugar la próxima Champions League. �� Eso sí, deberán pagar una multa de 10 millones de euros por no colaborar con la investigación. ��

