El corresponsal de Win Sports en España dice que James no encajaría en el esquema del Atletico de Madrid

James Rodríguez tuvo una temporada para el olvido. El colombiano estuvo muchos partidos en el banco de suplentes y sobre el final de la temporada fue relegado del esquema táctico dirigido por el francés Zinedine Zidane. Debido a esta situación, James se encuentra buscando un nuevo equipo en el cual pueda volver a ser protagonista.

Teniendo en cuenta esta situación, Fernando Herrero corresponsal de Win Sports en España se refirió a este tema y aseguró que el colombiano posiblemente no tendría un lugar en el esquema táctico de Simeone. "Pienso que no, pienso que el estilo futbolístico, la calidad, el talento, el estilo de fútbol que tiene James, no encajarían en este Atlético de Madrid. Es verdad que estuvo cerca, vamos a ver qué pasa este próximo verano, es verdad que James está por la labor y que pasó lo que pasó el verano pasado".

“El estilo futbolístico que tiene James no encajaría bien en este Atlético de Madrid”, @FHerreroDelgado#ConexiónWIN pic.twitter.com/jm7JL9cNS3 — Conexión Win ���� (@ConexionWIN) August 13, 2020

"Pienso que por la características del juego de James, lo tendría muy complicado. Porque para jugar con Simeone, y eso lo tuvo que aprender muy bien Griezmann (Antoine) y le tocará aprenderlo a un jugador como João Félix, hay que defender mucho", sostuvo.

El comunicador se refirió al siguiente mercado de pases y remarcó que será un periodo complicado para las inocrporaciones debido al actual momento que enfrenta el planeta. "Vamos a ver este verano, en este corto mercado de pases veraniego aquí en Europa, que prácticamente va a ser inexistente".

