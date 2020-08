El día después de su salida, Abidal le tiró un palo al Barcelona en Instagram

La etapa de Josep Maria Bartomeu como presidente del Barcelona ha tenido innumerables desprolijidades: desde fichajes, entrenadores, ventas y demás. La salida de Eric Abidal fue una de las últimas de ellas. El responsable de la Secretaría Técnica fue ratificado el lunes y el martes el francés presentó su renuncia.

Este miércoles, en una extensa carta escrita en catalán y publicada en su cuenta de Instagram, el exdefensor dio detalles de su salida. "Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de todos vosotros. Lo hago desde el agradecimiento más profundo por haber podido compartir dos etapas importantes de mi vida. Una como jugador y otro como responsable de la Secretaría Técnica del FC Barcelona", empezó.

"Esta segunda despedida contempla 2 años en los que he intentado trabajar para hacer un Barça mejor. Dos temporadas intensas que he dado por finalizadas por decisión propia. A pesar de que la Junta Directiva me ratificó el lunes en mi cargo, el pasado martes presenté mi dimisión", agregó.

Por otra parte, apuntó fuerte contra la directiva: "En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido. Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club".

"Quiero dejar constancia de que he renunciado al año de contrato que aún tenía con el FCBarcelona. Hoy la situación del club es complicada, pero no tengan ninguna duda de que deseo de todo corazón que se pueda superar y que los éxitos vuelvan pronto como se merece a este gran club. Gracias eternas a todos. Visca el Barça y Visca Catalunya. Eric Abidal", cerró.

