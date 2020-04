El director de contenido del Betis reveló que el fichaje de Diego Lainez provocó una locura incontrolable en las redes sociales

En enero de 2019 el Real Betis compró a Diego Lainez tras sus maravillosas actuaciones en el Club América por unos 14 millones de euros, una cifra bastante importante.

Este fichaje revolucionó a Sevilla ya que el Verdiblanco se hacía con una de las mayores promesas del futbol mexicano y, además, causó furor en las redes sociales.

José Antonio Peinado, director de contenido del Real Betis, dialogó con ESPN Digital y reveló: "Lo vivimos como lo que fue y lo que es al día de hoy, una absoluta y completa locura. No es un mundo desconocido para nosotros porque ya teníamos la experiencia de Andrés Guardado, pero se descontroló todo".

"Uno no podía imaginarse la avalancha de seguidores, interacciones y de memes con el ya famoso ‘ya llegamos pu***’. Fue una explosión brutal el número de seguidores que se logró en pocas horas y ya entendimos a los clubes europeos como el Wolverhampton con Raúl Jiménez que debe pasar algo parecido. Fue bonito ver el cariño y la fidelidad ya sea de América, de Chivas o Tigres, pues estaban felices por la llegada de Diego Lainez. Fueron unas primeras horas frenéticas en donde conseguimos un número de seguidores impresionante", continuó.

Más adelante Peinado explicó: "Intentamos sumarnos a la cultura mexicana y creamos vínculos para que el día de mañana tengamos la relación con la afición mexicana. Nos sirvió mucho la gira en México, pero hay una línea fina entre crear contenido con los mexicanos, pero no ser excesivo o saturar, porque no es buscar interacciones o permanencia por buscar una cifra, sino contenido de calidad y que el mexicano lo aprecie".

"No podemos ponerle una carga desorbitada y poner todos los días contenido diario sobre Lainez. Hay que buscar el equilibrio. Para nosotros es vital el respeto y la empatía con el futbolista, además de entender el momento. Lainez apenas jugó en septiembre sus primeros minutos de liga, nosotros tenemos pendiente con él un video para Youtube y nos decía que no estaba jugando. Lo primero que le dijimos y así lo hemos hecho con todos los jugadores, es que no se preocupen porque nosotros encontramos el momento", sentenció el director de contenido.

