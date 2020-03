El gran gesto solidario de De Rossi por el coronavirus

No hay ámbito en el que el coronavirus no influya directamente. Y, por supuesto, el fútbol no ha quedado exento de esta realidad que atenta contra el mundo entero.

Por ejemplo, Italia es el país más afectado en el viejo continente. El fútbol se ha parado por completo y ya hay varios jugadores infectados con este virus.

Tan grande es el problema en dicho país europeo que ya comenzó a presentarse una escasez de sangre en muchos establecimientos médicos.

Ante este panorama, Daniele De Rossi, reconocido exfutbolista italiano de reciente paso por Boca Juniors, decidió llevar adelante un gran gesto solidario.

El exmediocampista se hizo presente en un hospital y donó sangre, no solamente para ayudar con su granito de arena sino también para concientizar a la población.

"Hay una gran escasez de sangre. Hay seguridad y médicos equipados. La gente ha dejado de donar sangre por miedo pero hay estructuras destinadas a acoger al donante. Mi mensaje es: no tengan miedo, es un gesto de altruismo que debe continuar", afirmó De Rossi.

"Muchas gracias a Daniele De Rossi y Sarah Felderbaum que hoy vinieron al Hostapil San Camilo para donar sangre. Un hermoso gesto de solidaridad", agradeció la Región de Lazio.

De Rossi donando sangre.

