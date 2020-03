El hombre definitivo: Buffon contó que afronta la cuarentena cocinando

Luego de varios días en los que la situación empeoró de forma exponencial, los primeros casos de coronavirus en el fútbol italiano comenzaron a hacer su aparición y oficializarse.

Sin lograr separarse de la pandemia mundial, la Juventus se vio forzada a licenciar a todos sus futbolistas al confirmarse el caso positivo de Daniele Rugani. Días después, Blaise Matuidi se sumó a la lista de jugadores infectados de La Vecchia Signora.

Aprovechando sus días de aislamiento y correspondiente cuarentena, Gianluigi Buffon habló sobre distintos temas vinculados a su carrera profesional y el presente de Italia por el CODIV-19.

Haciendo referencia a su carrera como futbolista profesional, el mítico guardameta de 42 años dejó en claro que aún le queda tiempo para defender las porterías y sintetizó: "No paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado".

Saltando a la dura actualidad que afecta a su país, Gigi exteriorizó: "Para quienes viven en la ciudad en un piso es complicado, pero hay que tener respeto para los demás y seguir las indicaciones que nos dan. Esta experiencia nos unirá aún más".

Destacando que afronta a su estilo las semanas en las que tiene que permanecer encerrado en su casa, el arquero cerró: "Yo no estoy mal en casa, tras los primeros dos o tres días en los que tuve que adaptarme, ahora me siento bien. Me divierto cocinando. Cuando es necesario sé hacerlo".

