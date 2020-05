El mítico Roy Keane reveló por qué rechazó jugar en Real Madrid

Hablar de Roy Keane es hablar de palabras mayores. Se trata, sin ningún tipo de dudas, de uno de los futbolistas más importantes de toda la historia de Irlanda y de uno de los máximos ídolos de un gigante europeo y mundial como Manchester United. Fue un mediocampista extremadamente aguerrido, con un temperamento extraordinario y una capacidad de liderazgo difícil de igualar. Pero, al mismo tiempo, Keane sabía darle un destino acertado al balón y hasta marcar goles.

Pero lo que prácticamente nadie sabe es que, en la recta final de su carrera futbolística, Keane estuvo a un paso de jugar en Real Madrid. Sucedió, más precisamente, en el año 2005, cuando dejó Manchester United luego de una pelea con Alex Ferguson, histórico director técnico del equipo de Old Trafford. Y, en las últimas horas, el exmediocampista de 48 años de edad proporcionó los detalles de lo acontecido hace ya 15 años, revelando también por qué expuso su negativa.

Roy Keane terminó mudándose a Celtic. (Foto: Getty)

"El Real Madrid me ofreció un contrato de año y medio. Se había negociado un acuerdo con Real Madrid y Butragueño me llamó. Emilio Butragueño, qué jugador era. Me habían avisado que Butragueño me llamaría, así que llevé mi teléfono móvil a todas partes conmigo. Finalmente me llamó cuando estaba sentado en el inodoro", comenzó narrando el hombre que marcó nada más ni nada menos que 67 anotaciones en 145 partidos disputados con la Selección de Irlanda.

"Me dijo: 'Mira, Roy, estaremos encantados de tenerte. La junta del club solo tiene que aprobar el acuerdo'. Era un procedimiento estándar. Fue el desafío más atractivo que tenía, pero no lo acepté. En retrospectiva, debería haberme dicho: 'Ve, ve a España, vive allí durante un año y medio, aprende un idioma diferente, aprende la cultura. Podrías terminar amando España, incluso podrías quedarte allí'", continuó exteriorizando el propio Keane en su segunda autobiografía.

"Tomé un enfoque negativo. Podría haber sido genial para mis hijos. El clima y el entrenamiento me podrían haber dado otra oportunidad de vida, otros dos años de juego. Pero, en cambio, como siempre, estaba mirando lo que podría salir mal. En ese momento, sentí que era la decisión correcta", completó Keane. Cabe destacar que, finalmente, el mítico volante irlandés terminó aceptando una propuesta del Celtic de Escocia, donde se mantuvo hasta su retiro, en 2006.

Lee También