El motivo por el cual Pochettino le dijo que no a Barcelona

Parece que el banco de Barcelona ya tiene dueño. Varios medios españoles confirmaron que Quique Setién será el nuevo entrenador del equipo catalán.

Antes de llegar a este nombre, la dirigencia Culé pasó por varios candidatos. El primero fue Xavi, quien rechazó la oferta porque tiene contrato vigente con el Al-Sadd de Qatar.

El otro apuntado era Mauricio Pochettino. El argentino fue destituido hace poco de su cargo en el Tottenham, en una muy polémica decisión por parte de la directiva de los Spurs.

En un principio todo indicaba que iba a agarrar, pero terminó diciéndole que no a la propuesta del Barca por un valioso motivo. El DT se mostró fiel a su palabra.

Hace algunos meses, Poche habló sobre la chance de dirigir al Barcelona: "Uno tiene valores que le enseñaron desde pequeño y no tengo nada que ver con el Barca. Fuimos siempre rivales y no lo entrenaría porque me traicionaría y tengo que respetarme".

Y además: "No voy a ser nunca entrenador del Barcelona porque me identifico mucho con el Espanyol. Prefiero trabajar en mi granja en Argentina que en algunos sitios".

EL DÍA QUE POCHETTINO DIJO QUE NUNCA IBA A DIRIGIR AL BARCELONA#FOXGol | El argentino está identificado con el clásico rival, el Espanyol, cuadro en el que jugó y al que también entrenó. pic.twitter.com/CMf61fNxId — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 13, 2020

Pochettino fue fiel a estos dichos y rechazó rápidamente la posibilidad de asumir como DT. Un hombre de palabra.

