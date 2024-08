No es Guardiola: el extranjero que parte con ventaja para dirigir a la selección de Inglaterra

La selección de Inglaterra parece estar cada vez más cerca de tener un DT extranjero. La ausencia de grandes nombres en el panorama local, así como el tener que negociar con clubes como Newcastle por figuras puntuales como Eddie Howe hacen poner el foco lejos de las islas. De momento el máximo candidato para dicha tarea titánica no sería un Pep Guardiola cuyo contrato no encaja con los tiempos de a FA.

Gareth Southgate es historia tras una nueva derrota en la final de la Eurocopa que dejó tocado de muerte un proyecto donde los resultados y el juego mostrado en Alemania mostraron la necesidad de un cambio. BBC, Sky, The Athletic, The Sun y más portales abren la jornada informativa sobre el futuro de los Tres Leones marcando como Mauricio Pochettino es ahora mismo el candidato que más ha convencido puertas adentro de la FA. Se quiere un DT ya y que debute en septiembre. Guardiola tiene contrato, esa es la clave.

“Un historial de creación de una cultura y un ambiente de equipo positivo y de alto rendimiento…Experiencia en la identificación, gestión y desarrollo de jugadores ingleses cualificados”. Son los dos grandes requisitos que la FA pone para ser su nuevo DT. La prensa afirma que Mark Bullingham, director ejecutivo del ente, se ha reunido ya con varios entrenadores extranjeros y que Pochettino es quien de momento más positivas sensaciones ha generado. Tiene rivales de peso el argentino en este sentido.

Se habla de hojas de vida como la de Thomas Tuchel, Eddie Howe, Graham Potter e igualmente de un Jürgen Klopp que ya rechazó la propuesta para incluso dejar en claro que puede retirarse de los banquillos. La decisión se espera que llegue dentro de algunas semanas y que no se alargue más allá de las ventanas de selecciones de octubre y noviembre. ¿Y la de septiembre? Pues ahora mismo no descartan que un interino asuma. La FA, deseosa de contar con Guardiola tras el Mundial 2026, tiene prisas y necesidad de empezar un nuevo proyecto.

Guardiola y Pochettino, en la primera lista de candidatos para tomar Inglaterra: IMAGO

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, dejaba caer el propio Pep en febrero de este año por ESPN. Su contrato hasta el 30 de junio del 2025 en un Manchester City con trabajo de sobra en estas fechas, totalmente incompatibles con las necesidades de la FA. La opción Pochettino indican, gana fuerza en la sombra.

Los números de Gareth Southgate en Inglaterra

Hablamos de un ciclo de hasta nueve años al que solo la falta de trofeos y las derrotas en la final de Wembley o Berlín por la Eurocopa pasaron factura. 102 partidos firmó Gareth Southgate en un equipo con el que ganó 61 de esos duelos, empató 24 y cayó apenas en 17. 213 goles a favor por solo 72 en contra, números de una etapa donde la ausencia de conquistas y el juego del equipo acompañaron cada gran certamen disputado.

¿Inglaterra construye un nuevo Wembley?

‘El Wembley del norte’. Así han bautizado en Manchester United su nuevo proyecto para levantar el Old Trafford del mañana. La necesidad de remodelar un feudo donde las goteros e incluso desprendimientos de concreto han acompañado los últimos años empieza a ser atacado. INEOS, nueva cabeza deportiva de la entidad, pretende un feudo para 100.000 espectadores al norte del país. The Telegraph taza esta operación en más de 2000 millones de euros.