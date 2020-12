El rey del 2020: Lewandowski despidió el año desde su cama y rodeado por todos los trofeos que ganó

Aunque el 2020 fue un año para el olvido a nivel mundial, lo cierto es que Robert Lewandowski sin lugar a dudas desplegó un nivel superlativo que lo posicionó como el mejor futbolista del mundo. El artillero polaco, a base de una cuota goleadora y una entrega más que destacada en las filas del Bayern Múnich, se coronó como uno de los jugadores más importantes de dicho período.

Sin dejar pasar la oportunidad de despedir el 2020 de una forma particular y llamativa, el goleador de Los Bávaros, a través de sus correspondientes redes sociales oficiales, publicó una postal que no tardó en recopilar una catarata de 'Me gusta' y un sinfín de comentarios.

Utilizando como posta una foto que había subido hace unos meses cuando el Bayern Múnich se encaminaba a ser uno de los mejores equipos del año, Robert publicó la "secuela" de la misma actualizada con todos los títulos que levantó en este 2020.

Acompañado por la Champions League, la Bundesliga, el premio The Best, la Supercopa de Europa y el Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa, entre otros tantos galardones individuales y trofeos que alzó junto a Los Bávaros, Lewandowski mostró cómo amaneció el último día del año y comenzó a despedir el mismo con estilo.

