El técnico de Wolves rompió el silencio tras los rumores sobre la salida de Raúl Jiménez

No es para nada sorprendente leer en los diarios europeos que el nombre de Raúl Jiménez suena fuerte en las instalaciones de los mejores equipos del mundo. El delantero está pasando por sus mejores temporadas a nivel individual, y es cuestión de tiempo para que dé el salto a un grande.

El exelemento del América brilla en Wolverhampton y el interés del Manchester United y de la Juventus sobre él es real. Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana, opinó sobre el tema y le aconsejó al nacido en Tepejí del Río que fiche por los Red Devils.

Raúl, el 9 del momento en la Premier League (Getty Images)

Sin embargo, esto no cayó para nada bien en el cuerpo técnico de los Lobos. Nuno Espírito Santo apuntó que ya habrá otro momento para pensar en su salida, pero por el momento necesita que Jiménez esté enfocado en el equipo que pelea por entrar en Europa League o Champions.

"No es el momento de pensar en algo así. Estoy seguro de que Raúl está concentrado al 100 % en lo que tiene que hacer en el Wolves. Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decidir si prestar atención o no. Admiro al Tata (Martino), es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga", declaró el santotomense.

Por el momento, habrá que esperar que el United haga una oferta formal y oficial por el mexicano. Lo claro es que un 9 de sus características le vendría muy bien a Ole Gunnar Solskjær, quien no le ha encontrado reemplazante a Romelu Lukaku desde que se fue.

