En El Chiringuito apuntaron contra Hazard: "Come mal, le sobra grasa"

En vistas al inicio de la temporada 2020/2021, Eden Hazard viajó para ponerse a disposición de la Selección de Bélgica para los cruces por Nations League. Pese a ser uno de los futbolistas más destacados del país, el hombre del Real Madrid no sumó minutos en las presentaciones ante Dinamarca e Islandia.

Reicorporándose al elenco de la Liga Española y sometiéndose una vez más a las órdenes de Zinedine Zidane, el ex futbolista del Chelsea generó un gran revuelo a raíz de su estado físico. Con el correr de las jornadas, una serie de postales donde se lo podía divisar pasado de peso comenzaron a viralizarse en las redes sociales.

En diálogo con sus colegas de El Chiringuito, Eduardo Aguirre, analizando el problema en cuestión, explicó: "El problema no es que tiene mucha masa muscular, el problema es que Hazard come mal. Come guarrerías".

Manifestando que la cuestión en torno al estado de Eden no está vinculada a la masa muscular que el elemento posee, el periodista continuó: "Si le cuidas la alimentación va a tener la misma masa muscular. Lo que le sobra a Hazard es grasa".

Sin poner en tela de juicio el nivel futbolístico que el belga ha desplegado en los campos de juego durante los últimos años, el corresponsal del programa de televisión española cerró: "Hazard tiene un talento descomunal".

