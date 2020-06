En Mónaco no se olvidan ni de James ni de Falcao con dos golazos de tiro libre

A su manera, James Rodríguez y Radamel Falcao marcaron su firma en los libros de historia del AS Mónaco. Los dos se las arreglaron para dejar su huella en Francia y eso ha hecho que no los olviden a pesar de que ya no se encuentran juegando en la Ligue 1.

En una dinámica en Twitter, la cuenta en español del campeonato francés puso a escoger a todos sus seguidores entre James y Falcao para cobrar un tiro libro decisivo en el minuto 90 con un hipotético partido empatado. La mayoría de gente hizo su elección, pero la mejor respuesta la tiró la cuenta del Mónaco en español.

El equipo monegasco no se decantó por ninguno ya que se le ocurrió la brillante idea de montar un video recordando dos goles de tiro libre de cada uno de los colombianos. Antes de irse al Real Madrid, James Rodríguez alcanzó a brillar en Francia sacando a relucir toda la magia de su poderoza zurda. Sin embargo, el Tigre no se quedó atrás y también embocó en la portería uno que otro cobro de media distancia.

Falcao o James: ¿con quién se quedan para un tiro libre?:

¡Uffff! Hasta a nosotros nos cuesta decidir. ��



Les dejamos un video �� ¿La derecha de @FALCAO o la zurda de @jamesdrodriguez? https://t.co/9ubylvTtmA pic.twitter.com/JeYA26RBNW — AS Monaco ES ���� (@AS_Monaco_ES) June 10, 2020

