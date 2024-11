En Francia temen que un precedente disciplinario deje a Mbappé sin el Mundial 2026

Kylian Mbappé no jugará con Francia en la próxima Fecha FIFA. Tal y como ocurriese en el pasado mes de octubre, Didier Deschamps confirmó la ausencia del delantero del Real Madrid en una convocatoria plagada de cambios de cara a lo que viene. Se temen en la Galia que un precedente disciplinario deje a la estrella de Le Bleus sin el Mundial 2026.

Esta historia nos devuelve 10 años atrás o mejor dicho, al momento donde la era Karim Benzema se interrumpió durante 5 temporadas en Francia. La causa penal entre el delantero galo y Mathieu Valbuena sacó de las listas de Deschamps a un atacante que empezaba a llegar su prime. Pese a que el seleccionador de Le Bleus negó que la ausencia de Kylian Mbappé se deba a la trama desvelada en Estocolmo hace casi un mes, medios como Le Parisien o L’Equipe se temen que esto termine afectando su futuro en el combinado. 2026, cada vez más cerca.

“He tenido varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante”, palabras del propio Deschamps anoche mientras marcaba la lista de convocados para enfrentar a Israel e Italia en la Nations League. La última frase es la que justamente genera debate en el entorno de la selección.

Recordemos que diversos medios suecos hablaron de un Mbappé que durante el último parón de selecciones se desplazo hasta Estocolmo para asistir a una fiesta durante justamente un encuentro de Francia. El tema explotó al conocerse por tierras suecas una denuncia por violación en el hotel donde Kylian se hospedaba. Su propio círculo tuvo que hablar de un encuentro sexual consentido ante el estallido mediático de toda la trama.

Mbappé, por segunda vez fuera de la lista de convocados de Deschamps en Francia: IMAGO

Publicidad

Publicidad

La prensa se pregunta que tanto tiene que ver dicha causa con la ausencia de Mbappé. Se cuestionan si esto esta detrás de una nueva ausencia en Le Bleus , si el jugador desea seguir mejorando su condición física o si simplemente se trata de una medida de Deschamps ante su bajo rendimiento en Real Madrid. Solo el tiempo dirá que ocurre, pero los precedentes en relación a como Didier maneja las tramas extradeportivas deja claros escenarios a imaginarse. Benzema no volvió en su día hasta 5 años después a la mayor de los galos.

ver también En medio del debate Mbappé-Vinicius, Benzema eligió quien debe jugar por izquierda en Real Madrid

Los números de Mbappé en Francia

Fue justamente Deschamps quien le hizo debutar un 16 de marzo del 2017. Mbappé, ganador de torneos como el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League del 2021, suma hasta 48 goles en 85 presentaciones con una selección que espera poder repetir su desempeño en Estados Unidos 2026 tal y como lo hizo en Qatar. Nkunku toma su lugar ante Israel e Italia en la Nations League.

¿Qué pasó entre Benzema y Valbuena?

Hay muchas historias y subtramas dentro del episodio, pero lo conocido a nivel mediático pasa un video sexual de Valbuena que fue captado por estafadores y chantajistas. Benzema, amigo del ex Marsella, le aconsejó pagar a los hombres que le amenazaban con la difusión de la cinta. La posible relación de amistad entre un miembro de la banda y Karim a nivel personal, el motivo por el cual todo se fue incluso a los juzgados.

Publicidad

Publicidad