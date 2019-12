En Valladolid se refirieron al estado actual y al futuro de Stiven Plaza

Con apenas un puñado de partidos en Independiente del Valle, Stiven Plaza armó las maletas y emigró al viejo continente, más precisamente a España.

Es que Valladolid, el equipo del brasileño Ronaldo, se interesó en hacerse con sus servicios y lo terminó incorporando dado su talento.

Sucede que Plaza no solamente deslumbró en Independiente del Valle sino también en la Selección Ecuador Sub-20, con quien jugó el Mundial de Polonia.

Sin embargo, el artillero de apenas 20 años de edad no logró encontrar continuidad en la escuadra española y hay un motivo más que claro: las lesiones.

Por ello, en las últimas horas, David Espinar, directivo de Valladolid, habló del presente y del futuro de Plaza en declaraciones brindadas a 'Radio Marca'.

"No esperábamos esta situación que vive Plaza. No ha tenido continuidad y sí muy mala suerte con las lesiones. Pensamos que es un jugador que tiene que crecer, no se lo fichó para ser la solución a los problemas del club", comenzó afirmando.

"Debe desarrollarse y aportar al primer equipo pero mientras no se pueda eso porque hay delanteros de un altísimo nivel pues que contribuya al desarrollo del equipos de promesas", profundizó el propio Espinar.

