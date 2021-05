Sacan a la luz cómo reaccionó el plantel del Real Madrid al ver las carcajadas de Hazard

Real Madrid jugó mal, no le creo peligro al Chelsea y cayó eliminado en las semifinales de la Champions League, pero lo que peor cayó fue la reacción de Eden Hazard después de que se de todo lo previamente mencionado. El belga pareció poco preocupado por el rendimiento del equipo y apareció a las carcajadas junto a sus excompañeros, provocando un fuerte repudio de los aficionados.

El atacante, que llegó al club como uno de los mejores jugadores del planeta, nunca pudo afirmarse, sufrió más de diez lesiones y en la semifinal fue titular pero no tuvo mucha participación. Para los fanáticos, estos dos años son suficientes para dejar en claro que la relación ya es un ciclo cumplido.

Juanfe Sanz Perez, integrante del programa El Chiringuito, fue consultado por Josep Pedrerol acerca de cómo cayó en el plantel la reacción de su compañero. "No ha sentado bien. Ayer cuando salieron del estadio no se habían enterado, se enteraron cuando llegaron a Madrid. Algunos jugadores estaban indignados, pero no les ha sorprendido mucho", aseguró el periodista fuertemente vinculado con la entidad blanca.

��"Algunos JUGADORES del R. Madrid estaban INDIGNADOS con la actitud de HAZARD"



⚠️"NO les ha SORPRENDIDO"



La información de @JuanfeSanzPerez en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/aRTkX5MkF6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2021

Además, el corresponsal agregó que "muchos le comparan con Bale dentro del vestuario y hay muchos que han intentado aconsejarlo. Es una consecuencia de lo que lleva haciendo Hazard desde que llegó". Para el conductor del programa televisivo, el belga estará en la lista de transferibles para el próximo mercado.

+ La reacción de Hazard tras la eliminación del Real Madrid

HAZARD, ¿FELIZ POR VER AL CHELSEA EN LA FINAL? Tras la derrota y eliminación del Real Madrid en la #CHAMPIONSxESPN, el belga estuvo a las risas con sus excompañeros del equipo inglés. pic.twitter.com/f4Iux8qYd0 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2021

