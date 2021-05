Hazard pidió perdón en sus redes por las risas tras la eliminación del Madrid

Real Madrid tuvo muchísimas falencias en la vuelta de ayer por las semifinales de la Champions League, donde cayó eliminado contra Chelsea en Stamford Bridge. No obstante, el post partido quedó repleto por la bronca de los fanáticos españoles por un jugador: Eden Hazard. Y precisamente no por cómo jugó en los noventa minutos.

Apenas terminó el partido, el atacante belga se acercó a sus excompañeros del Chelsea y enfrente de una cámara de la transmisión oficial se rió con ellos como si realmente no hubiese quedado eliminado hacía segundos de la Champions League. La imagen no tardó en viralizarse y fue un escándalo mundial.

Este jueves, a partir de las reacciones que se vieron en las redes sociales, Hazard salió públicamente a disculparse por su accionar y le escribió un mensaje a los hinchas del Real Madrid a tráves de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Pido perdón. He leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!", escribió el atacante belga.

El partido de Hazard vs. Chelsea:

Jugó 89 minutos de juego. Apenas tuvo un tiro en todo el encuentro, que fue al arco. Completó dos de cuatro regates. Tuvo 53 toques de balón de cuales 31 fueron pases precisos (86 por ciento). Perdió doce veces el balón y ganó seis de once duelos. No obstante, después de su último partido, parece difícil que tenga banca para seguir en Real Madrid.

El posteo de Hazard:

