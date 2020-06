En pleno acuerdo Pjanic-Arthur, Sarri disparó contra Setién: "No me gustó"

Desde España aseguran que es un hecho que Miralem Pjanic y Arthur Melo protagonizarán uno de los intercambios del próximo mercado de pases. Lo que restaba definir en las últimas semanas era apuntar el visto bueno del mediocampista brasileño, que no quería irse del conjunto culé, pero recientemente la Vecchia Signora le habría dado una oferta irresistible.

Este jueves, Maurizio Sarri apuntó contra Quique Setién precisamente mientras que los clubes negocian la operación. El entrenador de la Juventus habló en conferencia de prensa y demostró todo su descontento sobre la situación. Precisamente, por las últimas declaraciones de su par del Barcelona, a quien le habían preguntado por el mediocampista bosnio.

"Arthur es un jugador del Barcelona, sería feo hablar de él. No me ha gustado que el entrenador del Barcelona hablara de Pjanic porque es mi jugador", soltó Sarri en la previa del encuentro por la Serie A contra Lecce. Lógicamente, el clima en la Juventus no es el mejor a casi una semana de haber perdido la Copa Italia contra Napoli por penales.

��️ Sarri: "Higuaín es una persona sensible, y sintió de forma particular los eventos del mundo y también los personales. Y sufrió una lesión, pero a pesar de eso creo que su regreso es importante."#JuveLecce — JuventusFC (@juventusfces) June 25, 2020

¿Qué había dicho Setién? "Yo siempre lo he dicho. Todos los grandes futbolistas siempre me han gustado y, evidentemente, como son grandes jugadores todos son susceptibles de estar en equipos grandes como el FC Barcelona. Es un gran jugador como lo son decenas de ellos que salen todos los días en la prensa y que realmente podría jugar aquí", aseguró hace unos días.

Es evidente que Sarri no quiere que los factores exteriores incidan puertas para adentro, donde la Vecchia Signora debe mantener su distancia en la cima de la tabla de posiciones de la Serie A y debe llegar de la mejor manera a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde deben remontarle al Olympique de Marsella en un mes.

