Eric García, primer jugador del City que se animó a hablar sobre la chance de jugar con Messi

Desde que Lionel Messi le comunicó al Barcelona que no quiere jugar ahí la próxima temporada, una ola de rumores salieron a la luz sobre su futuro.

En lo que la mayoría de los medios pudieron coincidir es que el club con más chances de fichar al '10' es el Manchester City.

Por su poderío económico, porque ahí está su gran amigo Sergio Agüero y por la chance de que el astro se reencuentre con Guardiola, con quien supo ganar todo en España.

De igual manera, ninguna voz oficial se animó a decir nada por el momento, y fue Eric García el primer jugador del conjunto inglés en siquiera tocar el tema.

En conferencia de prensa tras ser convocado para defender la camiseta de su país, fue consultado por la chance de tener al argentino de compañero y no dudó: "En el equipo no hablamos nada de Messi, pero ¿a quién no le gustaría poder jugar con él?".

Al joven defensor le queda un año de contrato y luego partirá a nuevos horizontes, por lo que sueña con cerrar ese ciclo teniendo de compañero al mejor del mundo.

