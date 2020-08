Fantino mató a Messi como nunca antes: "Destroza todo lo que toca"

Si bien este lunes hubo noticias importantes dentro del mundo del fútbol, lo cierto es que el conflicto entre Lionel Messi y Barcelona sigue acaparando la atención a lo largo y a lo ancho del planeta. Y promete seguir haciéndolo.

En ese contexto, quien se pronunció al respecto fue Alejandro Fantino, reconocido periodista argentino que, en medio de su editorial en 'América', no tuvo pelos en la lengua y descargó toda su artillería contra el astro rosarino.

"Messi respetó a Guardiola. Después, no respetó a nadie más. Ni siquiera a Luis Enrique. El portazo que da Messi en el Barcelona tiene que ver, por ejemplo, con la charla con Koeman. Después de haberse reunido, habrá dicho: 'Yo no puedo aceptar órdenes de Koeman'", comenzó disparando.

"Lavezzi, el hombre que los hacía reír. Llevaron a un tipo que les hacía la gracia, un irrespetuoso que le tiró agua en la cara a Sabella para mostrarle al mundo que los que mandaban eran ellos, el pabellón de Messi", continuó Fantino.

"El irrespetuoso de Lavezzi que ya estaba entrando al umbral de ser un exjugador. Eso es Messi. Su grupo manda. Cuando entra el 'Mundo Messi' acá, destroza todo lo que toca. Esto es lo que hizo en el último tiempo en el Barcelona. Borró a Griezmann porque tenía que jugar Luis Suárez", profundizó.

"Maradona no llevó amigos a la selección. Messi nunca entendió que no tenía que llevar a la selección a sus amigos. Ese es el Messi que no me gusta. Tiene que dedicarse a jugar, no a armar equipos. Para mí, Maradona es más que Messi", completó.

