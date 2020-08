Eto'o: "A Messi lo quiero como un hijo, hay que hacer todo para que se retire en Barcelona"

Samuel Eto'o puede ser sin dudas considerado como una leyenda del fútbol mundial, y es a su vez muy querido por los hinchas del Barcelona.

El camerunés quedó con un sentido de pertenencia muy fuerte por el club, y lo dejó en claro hablando sobre la derrota ante el Bayern Munich por Champions.

"La derrota la sufrí mucho. Veía a los chicos sufriendo pero el que no jugó al fútbol, no lo puede entender. Uno puede caer pero lo más difícil es levantarse. Lo que más deseo es que hoy nos levantemos y empecemos a soñar para la próxima temporada", le contó a Sportia, por TyC Sports.

Luego, sobre Lionel Messi, afirmó quererlo "como a un hijo" y expresó que quiere "siempre lo mejor para él" en la vida y en su carrera.

Y soltó: "El Barcelona es Messi. Creo que si Messi decide marcharse, entonces tenemos que intentar buscar otro nombre. Creo que la suerte que tenemos en Barcelona es tener al mejor jugador de todos los tiempos y hay hacer todo para que termine su carrera en Barcelona".

Sobre el 8-2 que quedará en la historia, amplió: "Creo que el primero que sufre cuando las cosas van mal es el jugador. Jugar en clubes como Barcelona, Real Madrid o Manchester United siempre te exige ganar. Siempre. Y eso es diferente en otros clubes que vienen más abajo donde, si un año ganas, está bien. Y si al siguiente perdés, no pasa nada. No. En Barcelona, Real Madrid y Manchester United, llegás a una final pero la pierdes y no ganaste nada".

Y cerró: "Si la junta directiva decida que sea Koeman, lo desearemos mucha suerte. El conoce la casa y ya demostró que tiene capacidad para ser el entrenador del Barcelona. En algún momento, es seguro que Xavi va a terminar entrenando a Barcelona. Hay muy buenos técnicos de aquel plantel".

