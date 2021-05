Everton sin James Rodríguez vs. Sheffield United | VER EN VIVO y EN DIRECTO por la Premier League: hora, TV y streaming

Con 9 puntos en juego, Everton está para pelear bien arriba en la Premier League. Aunque para seguir soñando con terminar entre los primeros siete deberá ganarle al Sheffield United este domingo 16 de mayo por la jornada 36. Aquí te contamos dónde VER el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

Con Carlo Ancelotti a la cabeza y un Calvert-Lewin intratable (hizo 16 tantos y es el quinto goleador de la categoría), el Everton está cerrando una gran temporada. Aunque claro, para que se justifique el buen andar durante estos dos años, deberá ganarle al Sheffield United para meterle presión a los de arriba. A falta de tres partidos para el cierre, está a dos del West Ham y a cuatro del Liverpool, los que por ahora ingresan a Europa League.

Enfrente, Sheffield United sólo juega para completar la floja campaña y engrosar los números, a pesar de que está último en la tabla de posiciones y condenado al descenso. Además, el equipo de Paul Heckingbottom ganó un solo partido de los últimos ocho (1-0 vs. Brighton And Hove).

El último enfrentamiento entre ambos fue el 26 de diciembre del 2020 por la fecha 15 de la actual Premier League y fue victoria para el Everton por 1-0 gracias al gol de Gylfi Sigurðsson.

Día y horario: ¿cuándo es el partido entre el Everton y Sheffield United?

El partido de Everton vs. Sheffield United por la jornada 36 de la Premier League será este domingo 16 de mayo en el Goodison Park.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 20:00 horas M. Liga de Campeones 1

Argentina: 15:00 horas por ESPN Play

Uruguay: 15:00 horas por ESPN Play

Brasil: 15:00 horas DAZN

Chile: 14:00 horas ESPN Play

Paraguay: 14:00 horas por ESPN Play

Venezuela: 14:00 horas por ESPN Play

Colombia: 13:00 horas por ESPN Play

Perú: 13:00 horas por ESPN Play

Ecuador: 13:00 horas por ESPN Play

México: 13:00 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: 12:00 horas por Sky HD

Estados Unidos: 11:00 PT/ 14:00 ET por SiriusXM FC y Peacock

