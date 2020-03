Fábregas salió a saludar a los vecinos en Modo Dios, pero lo insultaron

Cesc Fábregas, futbolista del Mónaco, comenzó a atravesar hoy su cuarto día de cuarentena como método de prevención por el avance del coronavirus en Europa y el mundo.

Para entretenerse, como suele hacer todo mundo, decidió grabar un video para mostrar cómo transcurren sus días de encierro en casa.

Apenas comenzada la jornada, salió al balcón para saludar en Modo Dios, alzando los brazos y al grito de "buen día, mis vecinos".

Sin embargo, la única respuesta que encontró Cesc Fábregas fue un insulto inmediato: "¡Fuck you!", le gritaron de regreso.

Rápido de reflejos, el exjugador de Chelsea y Barcelona respondió también a ese deseo: "¡Yes, yes! Fuck you too".

Y al compartir el video en su cuenta de Instagram, escribió: "Día cuatro de aislamiento y la gente está muy tensa aquí". ¡Un crack!

Lee También