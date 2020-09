Guardiola habló sobre la novela de Messi: "Argumentó bien sus sentimientos"

Luego que explotase la bomba en torno al futuro de Lionel Messi, distintas instituciones del Viejo Contiente se lanzaron de lleno al mercado de pases en busca de concretar una incorporación de índole histórica y sin precedentes. Así como fueron varios los clubes que tocaron la puerta de la casa del futbolista, Manchester City no fue menos y buscó dar con la tan anhelada transferencia.

Aunque en todo momento se posicionaron como uno de los elencos con más chances de sumar al astro argentino a las filas de su primer equipo, Los Cityzens finalmente no pudieron hacer nada ante los problemas legales entre el rosarino y el conjunto Culé. Instalado dicho problema, el atacante decidió darle marcha atrás a su salida y continuar en la Liga Española.

En vistas a su debut en la temporada 2020/2021, Pep Guardiola, entrenador del City, lógicamente no pudo evitar las preguntas relacionadas a lo sucedido con La Pulga en la rueda de prensa que comandó hace unas horas.

El ex entrenador del Barcelona, buscando posicionarse con un perfil cauto y sin opinar mucho de por medio, manifestó: "Creo que no tengo que explicar nada. Leo Messi argumentó bien sus sentimientos y no tengo nada más que añadir. Es jugador del FC Barcelona, el club que amo".

Al ser consultado por un posible fichaje de Messi en alguno de los próximos mercados de pases, el director técnico español continuó: “No lo sé. Es una pregunta para Messi. Yo no puedo hablar sobre las intenciones de otras personas".

Lee También