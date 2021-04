Gustavo López explotó en Twitter tras el triunfo del Leeds: "Tiran a la m..... todo lo que dijeron durante 20 años"

El fútbol que despliegan los equipos de Marcelo Bielsa, en este caso el Leeds, despierta muchísima admiración de los fanáticos del fútbol. Sin ir más lejos, ayer Pep Guardiola se deshizo en elogios para con el argentino antes del histórico compromiso de hoy.

Esta mañana, le guste a quien le guste, el conjunto dirigido por el Loco hizo historia venciendo nada más ni nada menos que al Manchester City a domicilio. La visita aguantó durante todo el segundo tiempo con un hombre menos y se terminó llevando los tres puntos sobre la hora con un doblete de Stuart Dallas.

Uno de los que estuvo prendido al partido fue Gustavo López, el conductor de ESPN F360. El periodista estuvo muy activo durante los 90 minutos, le tiró palitos a Bielsa y criticó fuertemente a los 'Bielsistas': "2 remates al arco... 2 goles.... Jajajaja!!! Y salen a festejar!!! Jajaja! Tiran a la mier... todo lo q dijeron en los últimos 20 años!!! Jajaja!!! Divinos".

"Y la idea? Y las formas? Que hacemos? Guardamos las guitarras?", le preguntaba el comentarista a uno de sus colegas a través de Twitter. Cuando algunos le cuestionaban que criticara al DT, López se escudó: "Siempre quiero que ganen los Argentinos. Me gusta Bielsa, no me gustan los Bielsistas".

Por último, el conductor subió en reiteradas oportunidades la placa de ESPN con las estadísticas del partido. Allí se demostraba la superioridad que el propio entrenador del Leeds reconoció de parte de su rival. ¡Tranquilo, Gustavo!

