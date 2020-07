Haaland revolucionó Instagram con una motosierra y cortando madera

Si bien todavía no cumplió los 20 años de edad, Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más buscados de todo el planeta debido a su capacidad goleadora.

El poderoso atacante noruego milita actualmente en Borussia Dortmund, equipo que lo compró recientemente, pero no deja de ser seguido por otros gigantes del viejo continente.

En el presente, el gran momento de Haaland se vio interrumpido debido a que finalizó la temporada en la Bundesliga de Alemania. Y por eso debe distraerse con algún pasatiempo.

En ese contexto, el exjugador de Bryne, Molde y Red Bull Salzburgo sorprendió a propios y extraños con su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En la misma se lo puede ver vestido de una manera muy particular y con una motosierra en sus manos. No, no se asusten: no estaba por lastimar a nadie.

Lo que realmente estaba haciendo Haaland es cortando madera: "Se acerca el invierno, vamos a cortar algo de leña", expresó.

