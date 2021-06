"He sido infeliz en Barcelona", Antoine Griezmann

Antoine Griezmann ha concedido una entrevista al diario 'L'Équipe' que será publicada este jueves. Grizou no ha dudado en dar una entrevista a casi nada de que inicie la Eurocopa, pero un día antes se publicó un adelanto de lo que fue dicha entrevista en dónde habló sobre Messi, su situación en Barcelona, cómo se enteró de la convocatoria de Benzema con Francia...

El delantero francés admitió que no fue muy complicado sus incios en FC Barcelona y afirmó que no ha sido feliz en el equipo blaugrana: "Sí, he sido infeliz. Cuando pierdes la Liga, por ejemplo, te entristeces. También al comienzo de la temporada, porque no jugaba, no me sentía importante. Estoy acostumbrado a jugarlo todo, los grandes partidos, y me encontré en el banquillo ante el Madrid ('Clásico' del 24 de octubre)".

"Te cabrea ver a los compañeros calentar en el campo mientras tú estás al lado. Pero son decisiones del entrenador y debemos aceptarlas y hacer todo lo posible para que cambie de opinión", añadió Griezmann.

Griezmann también habló de su estado de forma. "Estoy en muy buena forma, aunque haya un poco de cansancio. Aunque no jugué demasiado al comienzo de la temporada, creo que terminé fuerte en los últimos meses. Llego mucho menos cansado que en 2018 o incluso en 2016. Desde este punto de vista, estoy feliz. Hicimos una buena preparación. Físicamente, lo estoy haciendo mejor que en años anteriores".

Antoine Griezmann con Francia (Getty)

Sobre su relación con Messi: "Nos llevamos bien. A veces nos escribimos mensajes, nos comunicamos mucho en los entrenamientos. En el campo, obviamente es muy fácil de jugar con él. Le envías un melón, lo convierte en caviar. No tenemos esa presión de dar un mal pase con él. Este año fue un poco complicado porque tuvimos muchas lesiones y jugamos en un sistema en el que no todos estaban necesariamente en su mejor posición. Pero vamos a empezar una nueva temporada".

Al final, también se refirió del cómo se enteró de la convocatoria de Benzema: "Como todos los demás, durante el anuncio de la lista, frente a mi televisor. Estaba sorprendido, por supuesto, pero también feliz. Es Karim, un gran delantero, que solo nos puede hacer bien. Francamente, solo podemos estar encantados de tenerlo con nosotros. Debemos hacer todo para que se sienta lo mejor posible, se adapte lo más rápido posible, y gane confianza. Es un tipo con el que podemos jugar fácilmente y obviamente es bienvenido entre nosotros", finalizó.

