Por la ida de los Octavos de final de la UEFA Champions League, Atlético de Madrid recibirá este Miércoles 19 de Febrero al Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano a partir de las 14:00hs de México.

El jugador nacido en Rosarito, Nueva California, sumará su cuarto partido consecutivo sin vestir la camiseta del Atleti debido a una molestia muscular. El Zorro sufre una tendinopatia en el aductor izquierdo.

Héctor Herrera descartado con el Atlético de Madrid para enfrentar al Liverpool ❌https://t.co/Eu9F8qVfxx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 17, 2020

Además de la lesión de Héctor Herrera, el club Colchonero cuenta con 2 bajas más. Los lesionados serían: Joao Félix y Kieran Trippier.

Por un lado, el delantero portugués ha sufrido una lesión en su pierna derecha en un encuentro frente al Leganés. El ex Benfica venía mejorando pero no se recuperó a tiempo. Joao Félix no se entrenó este Lunes con el plantel y quedó totalmente su baja de cara al encuentro del miércoles.

��⚽️Último entrenamiento del @Atleti antes de recibir al @LFC en @ChampionsLeague



❌ Joao Félix, Trippier y Herrera no entrenaban y serán bajas.



✅ Diego Costa podría recibir el alta hoy mismo y entrar en la convocatoria.



����✌️��Informa @LeyreBf #GolazoMañana pic.twitter.com/5E38WQfAND — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 17, 2020

Por otra parte, el lateral inglés viene de una operación de pubalgia y el proceso de recuperación es de 15 días. Todo indica que tampoco jugará contra los Reds.

