Solo Keylor Navas tocó menos la pelota que Icardi

No fue la noche ideal para el ex delantero de Inter y Sampdoria. Por problemas musculares en su pierna derecha, Kylian Mbappé no fue parte del equipo titular de PSG, que tenía una cita complicada frente al Manchester City por la vuelta de las semifinales de Champions League. En su lugar jugó el 9 argentino, aunque sus intervenciones no fueron constantes ni determinantes.

Si tomamos los 61 minutos jugados por Mauro Icardi en el partido, solo el arquero Keylor Navas tuvo menos toques que el delantero. 16 veces tocó la pelota el argentino, en las que intentó 7 pases (100% de efectividad) y acumuló 5 pérdidas. En cuanto a remates, no se registró ningún disparo al arco en esa hora jugada.

Toques de pelota de los jugadores de PSG en los primeros 61’:

Keylor: 1

Florenzi: 41

Marquinhos: 68

Kimpembe: 76

Diallo: 55

Herrera: 47

Paredes: 62

Di María: 51

Verratti: 88

Neymar: 66

Icardi: 16

Qué le queda al PSG en la temporada

Eliminado nuevamente de la Champions, el equipo de Pochettino tiene por delante una definición poco sencilla y habitual en la Ligue 1. El torneo es liderado por Lille y el conjunto parisino, con un punto menos, tiene 3 fechas para revertirlo. Además, tiene el desafío de la Copa de Francia en la que jugará semifinales frente a Montpellier. El objetivo principal, descartado. Pero aún tiene competencias por delante…

