Iván Zamorano postuló a Raúl Jiménez como 9 del Manchester United

Raúl Jiménez (Bridgestone FB): "Chucho Benítez fue un gran jugador, al que le debo mucho. Me daba muchos consejos. Una persona increíble. Me tocó vivir grandes cosas con él. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado porque él confiaba mucho en mí y en lo que podía hacer". pic.twitter.com/ReYoe3JTIu