Carlos Antonio Vélez, furioso, pide sanción y escarnio público para James

Si bien en principio la situación de James Rodríguez de pedir no ser más convocado por el técnico Zinédine Zidane fue entendida por muchas partes como un acto normal debido a su poca continuidad, ahora solo le llueven críticas al jugador desde España y Colombia.

Ya el pasado lunes se reseñó una durísima crítica por parte de uno de los responsables editoriales del diario Marca, en el cual escribió que "¿quién quiere fichar a un jugador que tiene la cabeza en los pies?" haciendo referencia a James, Gareth Bale y Luka Jovic.

Ahora la lluvia de comentarios en contra del volante colombiano viene desde su país y de uno de sus más feroces críticos durante toda su carrera, Carlos Antonio Vélez, quien , además, es un reconocido fanático del Real Madrid y Zidane.

Ya Vélez había proferido unas palabras en su espacio radial habitual, pero esta vez fue más allá en el programa 'Lo Mejor de la Fecha', de Win Sports, en el cual pidió que se castigue al jugador, no solo de puertas para adentro, si no que se lo ponga en la 'picota pública'.

"Es inadmisible que en el Real Madrid, jugadores como Bale y James hagan lo que hacen, y no reciban ningún tipo de castigo. Me parece inverosímil, propio de Hollywood, que en una institución organizada. Que tiene unos principios, que tiene un encuadre de señorío, de respeto. Que tiene una bandera, un escudo, una historia. Y por ahí han pasado cualquier cantidad de históricos. Un jugador como Bale, haga las payasadas que hace, como las de hoy, allá sentado. Y el otro (James) se niega a jugar, igual cobra, y no pasa nada", empezó Vélez.

“Es inadmisible que, en el Real Madrid, jugadores como Bale y James hagan lo que hacen y no reciban ningún tipo de castigo”, @velezfutbol#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/1gGMmUr7oH — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) July 14, 2020

Y luego dijo: "Sí, usted me dirá; – Internamente va a pasar -. No, no, no. Pero tiene que haber un escarnio público, porque resulta que eso que se hace o no se hace en una institución de ese tamaño, por parte de todos los que la componen servirá de ejemplo. Es 'un espejo en el que todo el mundo se mira'".

Finalmente agregó: "Y la impunidad con la que los infractores están viviendo y paseando dentro de la institución, no tiene razón de ser y no se compadece con la historia y la grandeza de un club de esa índole. Créanme, eso no tiene sentido. ¿Vieron las imágenes del señor Bale? y que el señor James Rodríguez se niegue a jugar porque no está de acuerdo con las decisiones del técnico. Cuando uno supone que en estas instituciones, y en cualquiera otra que tenga lo más elemental de principios coherentes y ordenados, hay una jerarquía vertical".

Lee También