James Rodríguez se destapó: "El Real no me dejó ir al Atlético de Madrid"

Sin tapujos, James Rodríguez decidió romper el silencio y habló sobre una de las mayores incógnitas que se ha generado entorno a su carrera los últimos años. El cucuteño por fin reveló algunos detalles del negocio frustrado que casi lo lleva a jugar con el Atlético de Madrid.

Luego de cerrar su ciclo con el Bayern Múnich en Alemania, James ya había arreglado todo para salir del Real Madrid y seguir jugando en España con el Atlético de Diego Simeone. El técnico argentino ya lo había llamado para llegar al 'Colchonero'.

“Cuando decidí salir del Bayern ya tenía algo con otro club, estaba prácticamente hecho, pero Real Madrid no me dejó salir. Era el Atlético de Madrid. Hablé una vez con el ‘Cholo’ y me dijo que era un jugador super importante y todo. Yo le respondí que estaba listo“.